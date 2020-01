Tre esplosioni all'ex Ilva: nessun ferito. Allarme inascoltato dei sindacati

Ultimo aggiornamento: 13:06

Tre esplosioni sono avvenute la notte scorsa nell'impianto Idf a servizio del Convertitore 1 di Acciaieria 2 nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal d i Taranto . Non si registrano feriti.Hanno provocato diversi squarci alle tubazioni della condotta di aspirazione del recupero gas. Lo si apprende da fonti sindacali, che ricordano come l'incidente sia avvenuto alla vigilia della fermata dell'Acciaieria 1 e del conseguente aumento della produzione per l'Acciaieria 2, che necessita di manutenzione.