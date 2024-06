Esplode bombola del gas, famiglia in ospedale

Una intera famiglia è finita in ospedale per le ustioni riportate a causa dell'eplosione dovuta da una fuga di gas da una bombola avvenuta in un appartamento nel centro abitato di Taranto. L'episodio si è verificato nella tarda serata di sabato. La fuga di gas si sarebbe verificata a causa di un difetto nel montaggio della bombola. Nell'incidente sono rimasti feriti papà, mamma e due figli. La famiglia, di origine asiatica, è stata soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco ed è stata condotta in ospedale. Le condizioni dei feriti, fortunatamente non sarebbero gravi.

L'incidente

Dopo lo scoppio sono stati alcuni vicini a lanciare l'allarme e sul posto sono arrivati gli equipaggi dei Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. I sanitari hanno subito soccorso i quattro feriti che hanno riportato ustioni su varie parti del corpo. Tutti sono stati condotti in ospedale. I vigili del fuoco, dopo aver soccorso i feriti, hanno effettuato un sopralluogo e hanno messo in sicurezza l'edificio.