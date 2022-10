Ospedale S.Cataldo, la fine dei lavori slitta a luglio 2023

Slittano ancora i tempi di completamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati spiega: «Ci ritroviamo a registrare la seconda proroga al fine lavori per il nuovo ospedale di Taranto, ora previsto al 31 luglio 2023, dopo aver mancato il primo fine lavori contrattuale del 24 gennaio 2022 e la successiva proroga al 18 novembre 2022. Tutto ciò a causa di notevoli ritardi nel mettere a disposizione della Asl le somme necessarie, 200 milioni circa, per l’acquisto di arredi e attrezzature».

L'università

E per il San Cataldo «è stata consegnata al Comune la variante urbanistica relativa alla nuova struttura per l’Università e il corso di laurea in Medicina» annuncia il commissario dell’istituenda azienda ospedaliera, Michele Pelillo. Struttura che non era stata prevista nel progetto iniziale, ideato prima che si parlasse di Medicina a Taranto. «Si tratterà di un corpo autonomo rispetto al San Cataldo ma collegato ad esso - spiega Pelillo -. Una volta approvata la variante, bisognerà mettersi in moto per le risorse necessarie. Servono circa 25 milioni. Nel frattempo sono state lanciate le prime gare per l’acquisto delle apparecchiature del nuovo ospedale e procedono i lavori della parte edile, il cui completamento avverrà con la conoscenza delle specifiche tecniche dei macchinari e degli allestimenti».