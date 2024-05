Nessun cenno alla raffineria Eni di Taranto, nessun progetto e investimento annunciato. Almeno per ora. Lascia delusi i sindacati dei chimici anche l’ultimo incontro con l’amministratore delegato del gruppo, Claudio Descalzi. Incontro che ha riguardato solo le sigle nazionali e dal quale, evidentemente, stavolta a livello territoriale ci si aspettava qualche cenno sull’impianto di Taranto visto che la volta precedente non se ne era parlato.

Per il momento non c’è allarme nei sindacati, ma affiorano un po’ di preoccupazione e soprattutto la necessità di vedere chiaro nel futuro.

Le dichiarazioni

«Le cose che vanno avanti riguardano le raffinerie di Gela, Livorno e Marghera, che sono già a buon punto e diverranno raffinerie green, mentre su Sannazzaro c’erano investimenti ma sono stati fermati», dichiara Amedeo Guerriero, segretario Uiltec Taranto.

E Marcello De Marco, segretario Femca Cisl Taranto, aggiunge: «Domani abbiamo un coordinamento Eni di tutte le sigle sindacali, ma Taranto per adesso rimane così. Taranto sarà uno degli ultimi impianti ad essere trasformato, prima c’è Sannazzaro. In ogni caso, dobbiamo capire quale sarà l’indirizzo».

Il rischio

Aleggia un possibile rischio - per la verità evocato anche in passato - e cioè un ridimensionamento della raffineria di Taranto a deposito costiero. Ma questo, in verità, non è emerso in alcuna discussione. «A Taranto - commenta Guerriero - è finita la fermata generale - quella nella quale settimane fa c’è stato il black out con l’accensione delle torce e la nube di fumo nero - hanno riavviato quasi tutto, ma è stato fatto pochissimo, hanno messo solo qualche “pezza», e rimane soprattutto il punto interrogativo: che ne sarà di Taranto? Ci dicono sempre che sin quando c’è il giacimento di Tempa Rossa, Taranto non ha problemi. E va bene, ma dopo? E anche il fatto che c’è Tempa Rossa che significa, che investimenti non se ne fanno più? Peraltro su Viggiano stanno avendo problemi e lavorando solo con un pozzo petrolifero. Che facciamo allora, che se finisce lì, Taranto diventa deposito, con 300 persone che devono trovare cosa fare? Sì, perché la raffineria, che ora ha 420-430 unità, se eventualmente diventasse deposito, non più di 100-150 addetti avrebbe bisogno».

«Il ridimensionamento a deposito costiero non lo vogliamo assolutamente - sostiene De Marco - chiediamo la bioraffineria come Livorno, ma per Taranto ora non c’è assolutamente nulla. Inoltre, Viggiano tira poco, c’è un rallentamento, e questo giacimento della Basilicata non ha chiuso il 2023 come negli anni precedenti, tuttavia da Tempa Rossa c’è più greggio da trasformare. Adesso l’Eni procede step dopo step. Prima si viaggiava su un orizzonte temporale di cinque anni, adesso siamo a due. Noi contiamo che le raffinerie vengano trasformate come si è fatto con Livorno e le altre. Anche noi a Taranto abbiamo buone probabilità di essere trasformati, ma probabilmente saremo tra gli ultimi, se non proprio gli ultimi, perché il greggio estratto a Viggiano e Tempa Rossa bisogna comunque lavorarlo. Ecco perché, ritengo, Eni non ci parla di Taranto. La visibilità della trasformazione è ancora lontana e i manager del gruppo non si scoprono perché il mercato è diventato così volubile, che una cosa annunciata oggi, domani potrebbe essere non più fattibile».

Livorno sarà la terza bioraffineria Eni dopo quelle di Gela e Marghera. Il progetto è stato confermato da Eni alla Regione Toscana lo scorso fine gennaio con entrata in funzione nel 2026. Previsto un investimento di 400 milioni. Prevista la costruzione di tre nuovi impianti per la produzione di biocarburanti idrogenati, un’unità di pretrattamento delle cariche biogeniche, un impianto Ecofining da 500mila tonnellate l’anno e un impianto per produrre idrogeno da gas metano. Biocarburanti sono già prodotti a Marghera (la prima ad essere riconvertita nel 2014) e Gela (trasformazione nel 2016). Nel loro documento dopo l’incontro, i sindacati nazionali di categoria Cgil, Cisl e Uil dicono che l’ad Descalzi ha dichiarato «che la strategia dell’Eni viaggia verso l’obiettivo di rafforzare il sistema energetico italiano in coerenza con i capisaldi dei processi di transizione ambientale senza per questo far pagare un prezzo a lavoratori e famiglie. Eni punta a costruire importanti processi di diversificazione che, mantenendo la centralità dell’oil&gas, recuperi senza apporti finanziari esterni le risorse necessarie alla trasformazione della raffinazione tradizionale in bioraffinazione, che dopo Marghera e Gela prosegue con Livorno e che vede Eni impegnata in progetti simili in Malesia e Corea del Sud».

L'evoluzione green

Va ricordato che a fine 2021 nella raffineria di Taranto ha debuttato la produzione di carburanti sostenibili alternativi per l’aviazione (in sigla Saf, Sustainable Aviation Fuel) per contribuire alla decarbonizzazione del trasporto aereo. Sono carburanti che hanno utilizzato negli impianti convenzionali una quota dello 0,5 per cento di materiali di scarto, tra cui oli alimentari usati e di frittura. A marzo 2022 sono state spedite circa 3.000 tonnellate di prodotto per l’aeroporto di Fiumicino. Una produzione, questa, che a Taranto continua ad esserci e che in generale sta andando forte. Basti dire che lo scorso mese Boeing ha acquistato 35,6 milioni di litri di carburante per aviazione sostenibile miscelato (Saf) per sostenere le sue operazioni commerciali negli Stati Uniti nel 2024. Per Taranto, inoltre, l’Eni ha altri progetti di decarbonizzazione. La raffineria, insieme a quella di Gela, vedi infatti Eni ed Enel Green Power in campo per un impianto che con l’elettrolizzatore e l’energia fotovoltaica produrrà l’idrogeno verde in sostituzione dell’idrogeno grigio ricavato dal gas. I progetti di Taranto e di Gela sono stati finanziati dal programma europeo Ipcei Hy2Use. «Anche sull’idrogeno verde a Taranto - conclude Guerriero -, bisogna fare chiarezza. Se ne parla a Roma e la raffineria non sa niente».

