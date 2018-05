© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora tensione tra Emiliano e il territorio jonico. Nel pomeriggio si è tenuta a Palazzo di città, sotto la presidenza del sindaco di Taranto Melucci, la Conferenza dei sindaci chiamata ad analizzare la difficile situazione dei punti di primo intervento alla presenza del Governatore. Il quale però non si è presentato né ha ritenuto di avvertire della sua assenza, evidentemente fondamentale per un confronto sulla questione. Molto piccati, di conseguenza, i sindaci jonici che hanno parlato di "mancanza di rispetto" da parte di Emiliano. In ogni caso è stato dato mandato all'ufficio legale per verificare se esistano i presupposti per impugnare la delibera del 2016 sul piano di riordino. Una nuova puntata, quindi, dell'ormai netta spaccatura tra Emiliano e Melucci, un tempo uniti nella battaglia sull'Ilva ed ora invece divisi su quella come su altre questioni.