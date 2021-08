Il sangue scarseggia: l'appello ai donatori

Torna alta l’attenzione sull’emergenza sangue. Le donazioni, già fortemente diminuite per timore di contrarre il Covid 19 restano ancora insufficienti rispetto alle esigenze del territorio. Nonostante le rassicurazioni degli esperti infatti, sull’assenza del rischio contagi, permane un timore di fondo che, di conseguenza, ricade sulla gestione delle trasfusioni. Un’emergenza questa, già registrata lo scorso anno in estate anche via delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati