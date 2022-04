Elodie a Taranto per i Riti della Settimana Santa e le processioni per la Pasqua

Sorpresa tra la folla: c'è anche Elodie. A Taranto, per i Riti della Settimana Santa, è spuntata anche Elodie Di Patrizi, meglio nota semplicemente come Elodie. La cantante italiana ha assistito alle toccanti processioni che caratterizzano il periodo pasquale in riva allo Ionio.

In particolare, la notte tra giovedì e venerdì era dinanzi alla chiesa di San Domenico in Città Vecchia. Una volta uscita la statua della Madonna dell'Addolorata - dopo due anni di pandemia, un momento molto sentito dalla cittadinanza - si è formato un capannello di ragazzi e ragazzi.

APPROFONDIMENTI VIDEO Elodie a Taranto per vedere le processioni della Settimana Santa

Selfie e foto

In un primo momento, non era chiaro quanto fosse accaduto poi però selfie e video hanno testimoniato la presenza della cantante che era con amici a godersi la magia delle tradizioni e la forza delle rappresentazioni senza tempo. Ha salutato e sorriso a chi l'ha riconosciuta, poi si è dileguata tra la folla "scortata" dal gruppo di amici. Tanti i commenti anche sulla pagina "Taranto è lui": molti si sono chiesti se ci fosse anche l'ex compagno Marracash ma in realtà si trattava solo di un ragazzo molto simile al rapper.

L'artista ha raggiunto la consacrazione partecipando al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano “Tutta colpa mia” e, attualmente, il suo "Bagno a mezzanotte" è tra le hit più trasmesse dalle radio.

Non è la prima vip che presenzia ai Riti e alle processioni di Taranto. Tanto per fare un esempio, il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi venne a Taranto proprio per commentare per una televisione locale l’uscita dell’Addolorata.