Le elezioni provinciali di Taranto: corsa a due tra le liste

È conto alla rovescia per l’apertura delle urne alla Provincia di Taranto e in queste ore si stanno vivendo le ultime ore di campagna elettorale. Si tratta di elezioni di secondo livello, perché mercoledì a scegliere i componenti della futura assemblea non saranno i cittadini, ma sindaci e consiglieri dei Comuni jonici.

Il caso

Nella prossima assemblea non ci saranno rappresentanti di Taranto e Leporano , perché in entrambi i Comuni ci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati