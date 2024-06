Elezioni amministrative, quattro i Comuni al voto in provincia di Taranto. A Carosino confermato Di Cillo

Elezioni amministrative anche in quattro Comuni della provincia di Taranto. Il primo risultato arriva da Carosino,

secondo Comune più popoloso chiamato a scegliere il nuovo primo cittadino. Grande festa per Onofrio Di Cillo (Carosino Adesso), sindaco riconfermato che si appresta al secondo mandato. Sono circa 1.600 voti di scarto con il secondo Bruno Causo (Pd, Insieme per Carosino e Altre Quote), terzo invece Saverio Zingaropoli (Fratelli d'Italia). Non ci sono dubbi, quindi, e già è in corso la festa nella città del vino.

Si vota a Maruggio dove la corsa per la poltrona di primo cittadino è a due. In campo Massimo Quaranta e Adolfo Alfredo Longo.

A Faggiano la sfida è tra Angela Calviello (Viviamo Faggiano) e Antonio Cardea (Democratici Di Centro Sinistra).

Anche a Statte è sfida a tre: Luciano De Gregorio, Patrizia Artuso e Fabio Spada.