Due medici di base in pensione: in 3000 restano senza dottore

Da due settimane, circa tremila manduriani non hanno più un medico di famiglia.

Perchè i loro rispettivi dottori ,Luisa Dinoi e Francesco Dinoi, sono andati in pensione senza che la Asl li sostituisse. E i tempi perché ciò avvenga non sembrano essere rapidi. Dal primo giugno, ogni giorno, gli impiegati del distretto socio sanitario di via Uggiano a Manduria sono presi d’assalto dagli utenti orfani di medico che chiedono un sostituto che non c'è.

La possibile soluzione per risolvere provvisoriamente il problema è quella di aumentare il massimale ai medici curanti ancora in servizio permettendo loro di accettare assistiti oltre il tetto attualmente consentito di 1500 mutuati. Decisione questa che spetta alla Asl di Taranto alle prese con la ricerca di nuovi medici abilitati dal corso regionale di medicina di base.

Merce particolarmente rara di questi tempi.

Intanto i pazienti cronici che hanno finito le scorte dei farmaci cominciano ad acquistarli senza ricetta conservando lo scontrino nella speranza di un possibile rimborso. Così crescono i consulti alle guardie mediche, anche queste ridotte al lumicino con turni scoperti in tutti i comuni del distretto, come anche gli accessi cosiddetti impropri al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi già alle prese, anche lì, con un organico medico ridotto.

La gente si rivolge alla politica e al primo cittadino nella sua qualità di primo responsabile della salute della comunità.

«Signor sindaco Gregorio Pecoraro – scrive una donna sulla sua pagina Facebook -, so che non è suo compito risolvere il problema, ma in qualità di sua cittadina, le chiedo di rappresentare me e gli altri presso le sedi dovute».

Dopo due settimane di disservizio, qualcosa comincia a muoversi. È di ieri la presa di posizione dell’onorevole di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano e del Partito democratico di Manduria.

«A Manduria figli di un Dio minore?», si chiede il parlamentare in un comunicato stampa nel quale lamenta «l’assenza di qualsivoglia interlocuzione con chi gestisce la sanità pubblica in Puglia», ricordando «le gravi carenze registrate a livello ospedaliero a Manduria» ed ora la mancata sostituzione di alcuni medici di base andati in pensione «con l’esito di migliaia di cittadini a cui è di fatto negato il diritto costituzionalmente sancito alla salute».

Per l’onorevole Maiorano, la situazione creata a Manduria «è frutto di politiche scellerate che la sinistra ha prodotto in decenni di amministrazione della Regione». Il parlamentare di Maruggio fa sapere inoltre di aver scritto al direttore generale dell’Asl di Taranto, Gregorio Colacicco, perché si attivi «per consentire almeno il minimo dei servizi sanitari che non possono prescindere dalla presenza dei medici di famiglia».

Anche il Partito Democratico messapico avrebbe attivato un contato con il management della Asl, per sollecitare una soluzione.

«La mancanza di medici - si legge in una nota dei Democratici - è ormai un problema serio che va affrontato al pari delle altre questioni sulla sanità pubblica e il Partito Democratico non resterà a guarda ma lavorerà attivamente al fianco della popolazione di Manduria e in sinergia con l’Asl ionica».

Il Partito Democratico fa sapere nella stessa nota che «si sta lavorando ad una urgente soluzione tampone per andare in deroga al massimale dei pazienti per i medici di base in carica e una deroga all’età di servizio, così da garantire a tutti i pazienti le dovute coperture sanitarie»

