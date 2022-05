Droni controllori dello spazio aereo. Progetto presentato all'aeroporto di Grottaglie

Arrivano i droni controllori dello spazio aereo. Presto potremo avere droni a fare da controllori del traffico aereo, garantendo standard di sicurezza adeguati e massima precisione in ogni fase di volo attraverso l'utilizzo di sistemi globali di navigazione satellitare, come Galileo.

Il progetto Urano

Questo grazie al progetto di ricerca Urano, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) con il supporto tecnico di Enav, e realizzato da Telespazio (Leonardo- Thales) in collaborazione con Leonardo. Il progetto è stato presentato oggi all'aeroporto di Grottaglie di Taranto, dove sono stati eseguiti anche i test di volo. Il progetto Urano intende integrare nel sistema di gestione del traffico aereo i velivoli a pilotaggio remoto Rpas (Remotely Piloted Aircraft Systems) e Uas (Unmanned Aircraft Systems), con peso al decollo superiore ai 150 chilogrammi e utilizzati per operazioni civili.

Telespazio e Leonardo, con il supporto dei partner Planetek e Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta), hanno condotto le attività di ricerca, attraverso la progettazione, lo sviluppo, la verifica e la validazione di un prototipo basato su una configurazione a doppia costellazione: in grado cioè di sfruttare contemporaneamente le caratteristiche del sistema Gps/Egnos e le prestazioni superiori di Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo.

«I risultati mostrano chiaramente come l'uso delle costellazioni, nella configurazione denominata multi-costellazione, incrementi le performance e il livello di integrità del dato di posizione», commenta Marco Brancati, responsabile Innovazione e Governance Tecnologica di Telespazio, «assicurando un livello di sicurezza adeguato e in linea con i requisiti di missione e di operatività».

