Eroina nascosta in un palazzo abbandonato nel centro storico: sequestrato 1,5 chili di droga

Era nascosta in un palazzo abbandonato della città vecchia di Taranto. Ma i controlli messi in campo dalla polizia hanno permesso di ritrovare un chilo e mezzo di eroina ben nascosta tra i rifiuti accatastati nell'immobile. Insieme alla droga anche tutto il materiale per il confezionamento della stessa.

I controlli mirati in una zona di spazzio della città

In un palazzo abbandonato della Città vecchia di Taranto la Polizia ha rinvenuto e sequestrato un chilo e mezzo di eroina. Il controllo è scattato in vicolo San Martino e nell'area circostante, considerata una tra le maggiori piazze di spaccio del borgo antico. I poliziotti hanno controllato ogni anfratto e feritoia, anche i tanti sottoscala ed appartamenti abbandonati, abitualmente utilizzati dagli spacciatori per nascondere la sostanza stupefacente.

In uno dei locali a pianterreno, chiusi arbitrariamente a chiave, i poliziotti hanno divelto il cancello e hanno recuperato un involucro di cellophane con circa 100 grammi di eroina in pietra. Poco distante, in un palazzo abbandonato con tutte le finestre murate, gli agenti attraverso una scala sono riusciti a entrare nell'unico piccolo accesso, una finestra circolare, posta al primo piano dello stabile. Una ricerca resa difficile dall'enorme quantità di rifiuti accatastati all'interno delle enormi stanze. Sotto un pesante portone di legno appoggiato sul pavimento gli agenti della Squadra Mobile hanno recuperato all'interno di un sacchetto di plastica tre panetti di eroina per un peso complessivo di più di un chilo e mezzo oltre al materiale necessario per il confezionamento della droga.