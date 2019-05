Droga, cellulare e schede sim nei panini imbottiti del detenuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondeva nei panini un pezzo di hashish. Ma anche un mini cellulare e ben quattro schede sim.Un tesoro preziosissimo per un detenuto che però è stato scovato nel corso della perquisizione a sorpresa messa a segno dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto. A denunciare l’episodio, cui è seguita una piccola rivolta interna da parte dei detenuti, il sindacato Osapp, con una nota nella quale ha inteso elogiare il lavoro degli agenti e ribadire le difficoltà in cui si dibatte il penitenziario tarantino.Gli agenti hanno ispezionato a sorpresa il bagaglio di un detenuto che era da poco giunto nel penitenziario jonico. E negli alimenti hanno scoperto droga e apparecchio telefonico. In particolare i poliziotti hanno trovato un mini cellulare con scheda sim inserita, e quindi pronto per comunicare con l’esterno, ma anche altre quattro schede sim, e il cavo utilizzato per ricaricare il piccolo telefono. E non è tutto. Perchè in un altro panino in possesso dello stesso detenuto, erano nascosti 21 grammi di hashish.