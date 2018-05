Una donna trovata morta in mare, la figlia aveva lanciato l'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato ieri sera nel mare di Marina di Lizzano. Si tratta di una tarantina di 85 anni ospite della figlia che possiede un appartamento per la villeggiatura nella località balneare sul litorale jonico salentino. Era stata proprio la figlia a denunciare la scomparsa ai carabinieri che durante un giro di perlustrazione hanno visto il corpo mentre galleggiava a pochi metri dalla riva. È scattato quindi l’allarme. I militari hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria per il recupero della salma. Le operazioni si sono concluse in pochi minuti mentre sul posto sono arrivati i parenti che hanno riconosciuto la propria congiunta. Il corpo non presentava segni di violenza anche se la permanenza in acqua, forse per diverse ore, non consentiva di escludere qualsiasi ipotesi. Per questo il magistrato di turno, avvertito dai carabinieri della stazione di Lizzano, ha disposto il trasferimento del cadavere all’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per l'autopsia.