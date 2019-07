Donna trovata morta in casa: è giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso di una settantaquattrenne manduriana che ieri è stata trovata morta in casa dove viveva da sola. Alcune circostanze del ritrovamento e le condizioni che presentava il corpo hanno consigliato i carabinieri un approfondimento investigativo. Il pubblico ministero di turno alla Procura della Repubblica di Taranto, Marzia Castiglia, ha già affidato incarico al medico legale Marcello Chironi che eseguirà una visita necroscopica per trovare la causa del decesso ed eventualmente l’autopsia.Sul posto anche i carabinieri del nucleo operativo di Manduria al comando della tenente Valentina Scipioni coadiuvata dal maresciallo Francesco Reccia e i militari del Nucleo investigazioni scientifiche del comando provinciale carabinieri di Taranto.