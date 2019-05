Disordini, fumogeni e petardi al corteo verso l'Ilva, interviene la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono vissuti momenti di tensione durante il corteo partito da piazza Gesù divin lavoratore ai Tamburi fino ai cancelli dello stabilimento Arcelor Mittal cin circa 2mila i partecipanti, molti arrivati anche da fuori città con rappresentanze dei movimenti No Tav, No Tap, No Triv, No Muos Movimento dal Piemonte a Cosenza, da Firenze a Napoli.Il serpentone si è spaccato nei pressi del Siderurgico dove alcuni manifestanti hanno lanciato petardi, fumogeni e pietre mentre il resto del corteoi ha invitato tutti a proseguire. Sono intervenuti agenti della polizia che hanno sedato i disordini. Netta la condanna degli organizzatori, riuniti sotto lo slogan "Ancora vivi". Poi il corteo ha fatto ritorno a piazza Gesù Divin Lavoratore senza ulteriori problemi.