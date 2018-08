Direttori Asl, arrivano le nuove nomine a Brindisi, Taranto e Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giunta regionale ha nominato oggi i direttori generali delle Asl di. Alla guida della Asl di Bari è stato nominato Antonio Sanguedolce, già direttore sanitario della Asl di Lecce; alla Asl di Brindisi è stato riconfermato Giuseppe Pasqualone così come, alla Asl di Taranto è stato riconfermato Stefano Rossi. La Giunta ha anche approvato la Rete regionale di 'Radiologia interventistica« e ha individuato i dieci centri prioritari presso i seguenti ospedali, centri ai quali la Giunta regionale ha deciso di assegnare posti letto dedicati: 1) Ospedale »V. Fazzi« di Lecce (6 posti letto) e un posto letto di Terapia intensiva dedicato (Stroke Unit o Neurochirurgia) per pazienti sottoposti a procedure intravascolari; 2) Ospedale »Perrino« di Brindisi (4 posti letto) e un posto letto di Terapia intensiva dedicato; 3) Ospedale »SS. Annunziata di Taranto« (4 posti letto); 4) Ente Ecclesiastico »Miulli« di Acquaviva delle Fonti (6 posti); 5) Ente Ecclesiastico »Panico« di Tricase (6 posti); 6) Ospedale »Bonomo« di Andria (4 posti); 7) Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (4 posti letto); 8) IRCCS »Giovanni Paolo II« di Bari (20 posti letto); 9) IRCCS »De Bellis« di Castellana Grotte (4 posti); 10) IRCCS »Casa Sollievo della Sofferenza« di San Giovanni Rotondo (6 posti). Il tavolo tecnico regionale - è detto in una nota della Regione Puglia - entro sei mesi dall'adozione di questo provvedimento, tra i primi in Italia, dovrà individuare i centri Hub e Spoke che faranno parte della Rete regionale »Radiologia interventistica« sulla base della classificazione dell'ospedale nell'ambito della rete ospedaliera e sulla base dei dati di produzione e della tipologia di prestazioni erogate.