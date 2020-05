“Che vita meravigliosa”: dopo Sanremo Diodato vince anche il David di Donatello

Il cantautore tarantino Diodato, dopo aver vinto la 70’ edizione del Festival di Sanremo tre mesi fa con “Fai Rumore”, trionfa anche alla 65’ edizione dei “David di Donatello 2020” nella categoria “Migliore canzone originale”, con “Che vita meravigliosa”, brano manifesto dell’album omonimo, colonna sonora de “La Dea Fortuna”, l’ultimo film del regista Ferzan Ozpetek, anche lui salentino d’azione.



L’artista è stato protagonista stasera in diretta su Rai Uno, alla serata di premiazione più importante del nostro cinema condotta da Carlo Conti, da solo in studio a Roma, per via della pandemia, con i grandi protagonisti candidati all’ambita statuetta, partecipi attraverso collegamenti in diretta.



Una grande soddisfazione per il cantautore che in pochi mesi ha fatto incetta di premi: la vittoria al Festival di Sanremo 2020, il Premio della Critica "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa Radio, Tv e Web "Lucio Dalla" e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario di "Fai Rumore" ricevuti al Festival, e il David di Donatello. Diodato, con il David ha unito le sue più grandi passioni: cinema e musica e ha ringraziato Ferzan Ozpetek, per aver avuto la sensibilità e il coraggio di scegliere il suo brano per il suo film. Ultimo aggiornamento: 23:30