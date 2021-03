Caso Vaccini: dimesso finanziere ricoverato a Taranto dopo aver ricevuto dose AstraZeneca

È stato dimesso dall'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il 43enne finanziere originario della Sicilia, in servizio nella Sezione Navale di Taranto, che aveva accusato un grave malore qualche giorno dopo aver ricevuto una dose del vaccino AstraZeneca. Il militare, dopo alcuni giorni in Rianimazione, era ricoverato da una settimana in Neurologia. Ora, in buone condizioni, ha potuto fare ritorno a casa.

I FATTI

L'appuntato scelto era stato ricoverato il 7 marzo scorso. «Non è stato rilevato alcun evento trombotico - precisa l'Asl Taranto - e i disturbi accusati dal paziente sono contemplabili nelle reazioni a qualsiasi tipo di vaccino». L'Asl aggiunge che «dalla valutazione neuropsicologica» non è stato evidenziato «nessun deficit neurologico» né «cognitivo», e il paziente «ha potuto lasciare il nosocomio tarantino in compagnia della moglie».

Dopo essersi sottoposto nel pomeriggio del 26 febbraio alla vaccinazione con AstraZeneca, nel corso della notte il finanziere aveva avuto febbre molto alta. Nei giorni successivi gli era stato riscontrato un rallentamento psicomotorio fino al ricovero di domenica 7 marzo nella struttura complessa di Neurologia. Le condizioni neurologiche erano rapidamente peggiorate finché, martedì 9 marzo, il paziente era entrato in coma e quindi era stato trasferito presso la struttura di Rianimazione e Anestesia dove era stato intubato.

Grazie alla cura delle equipe multispecialistiche, aggiunge l'Asl, le sue condizioni erano migliorate tanto che venerdì 12 marzo il paziente, vigile e reattivo, era stato estubato e trasferito di nuovo in Neurologia per le altre verifiche. Le sue condizioni hanno continuato a migliorare fino ad oggi, quando è stato deciso di dimetterlo.