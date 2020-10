Diciannove positivi, un focolaio in classe: scatta la chiusura della scuola

È allarme rosso in un istituto d'istruzione superiore statale di Taranto, il liceo "Maria Pia". Sono 19 in tutto gli studenti risultati positivi al tampone dopo che uno di loro era risultato contagiato nei giorni scorsi. Dopo gli esami eseguiti sui suoi compagni di classe, sono emerse altre 17 positività e un'altra in una classe diversa, per un totale appunto di 19. Nessun positivo invece tra docenti e personale della scuola.

Il "Maria Pia" è già stato chiuso dalla dirigente Frunzio all'indomani del primo caso con previsione di riapertura giovedì, alternando gli studenti tra classe e casa. Ora però la chiusura sarà presumibilmente prolungata.

Ultimo aggiornamento: 13:48

