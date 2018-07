© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è ancora una svolta nella vicenda Ilva ma l'orientamento comincia a diventare chiaro come testimonia questo video dell'incontro tra il ministro Di Maio e i sindacati. Ad una precisa domanda del sindacalista Bentivogli, segretario generale della Fim, sul futuro dell'Ilva, Di Maio risponde che il Governo sta cercando di trattare con ArcelorMittal per ottenere un miglioramento delle condizioni occupazionali e ambientali rispetto all'accordo sottoscritto. Un po' la linea del governo precedente. In ogni caso la notizia è l'assenza di qualsiasi volontà da parte del ministro di chiusura del Siderurgico.