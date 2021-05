Usb denuncia in Procura su irregolarità e problemi di sicurezza in agglomerato nell'ex Ilva

Dopo numerose segnalazioni allo Spesal, l’Usb di Taranto si rivolge alla Procura di Taranto per denunciare gravi irregolarità per quel che riguarda la manutenzione degli impianti in Agglomerato, all’interno dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal ossia la nuova Acciaierie d'Italia.

La denuncia

Nella denuncia si evidenziano «gravi irregolarità» in relazione alla manutenzione degli impianti, già segnalati allo Spesal-Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl. Secondo l'Usb «l'usura dei sistemi di accensione manuale dei bruciatori impone che l'apertura venga eseguita a mano» con rischi per i lavoratori.

Inoltre, «durante la fase di avvio - sostiene l'Unione sindacale di base - si è costretti a bypassare le misure di sicurezza con conseguente rischio di perdite di gas (cancerogeno), per quel che riguarda la tenuta della tubazione. In altro modo non potrebbe partire».

E sempre durante la fase di accensione «le vibrazioni - è detto nell'esposto dell'Usb - determinano la dispersione in aria di una importante quantità di polveri sottili che addirittura limitano la visibilità. Per quel che concerne invece l'apertura delle valvole, è stata realizzata una passerella aggiuntiva che comunque non risolve il problema».

Infine, «vi sono alcune scalinate - puntualizza l'Usb - con gradini che non rispettano gli standard di sicurezza in termini di dimensioni, altre prive di passamanerie e che presentano pietrisco incastrato nel piano di calpestio, nelle zone di accesso. La stessa passerella per il raggiungimento dei bruciatori è inoltre più corta del previsto: anche questo rende non sicuro il transito dei lavoratori».