Violato il decreto "Tutti a casa": due denunce della polizia

Due denunce per altrettante persone: uno si era allontanato da casa e l'altro aveva tenuto aperto il suo circolo ricreativo.

E' il primo bilancio dei controlli della Polizia di Stato lungo le principali strade di accesso al capoluogo jonico e nelle zone abitualmente più trafficate, per vigilare sul rispetto delle disposizioni emanate nel decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo scorso. Il dpcm "Tutti a casa" è stato adottato per fronteggiare l'emergenza coronavirus.



Denunciato dagli Agenti della Squadra Volante per inosservanza ai provvedimenti, dunque, un 35enne tarantino, presidente del circolo privato al quartiere Tamburi di Taranto. Nel club privato aperto in violazione al decreto governativo è stata anche riscontrata la presenza di altre cinque persone.



Anche un 35enne barese è stato denunciato per la stessa violazione perché si è allontanato arbitrariamente dal suo comune di residenza. L’uomo, alloggiato in un albergo del centro cittadino, è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria perché sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza nonché all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria territoriale.

