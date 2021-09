Porto, il futuro è nella decarbonizzazione ma il cammino è lungo

L’obiettivo per il futuro è fissato ed è la completa decarbonizzazione dei porti. Nuovi combustibili green per le navi, che abbattano drasticamente le emissioni inquinanti, banchine ripensate per fornire grosse quantità di energia elettrica, consentendo di restare attraccati ai moli a motori spenti, e rinnovabili per alimentare le gru che movimentano container e merci. Fino alla realizzazione di hub esterni per ottimizzare l’accesso dei tir,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati