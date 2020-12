Decade l'ordinanza del sindaco e non sarà rinnovata. Taranto si allinea al Dpcm

L’Ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, la numero 75 dello scorso 12 novembre, non sarà rinnovata.

Il provvedimento, contenente misure urgenti per il contrasto all'incremento dei contagi da Covid-19 sul territorio comunale, integrava quelle già previste dal Governo, con un "coprifuoco" di fatto più stringente, secondo il primo cittadino ha contribuito a produrre effetti positivi sull'andamento della curva epidemiologica ed è giunta alla scadenza naturale proprio nella giornata di ieri.

Come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Rinaldo Melucci, non è stata rinnovata e le Direzioni comunali interessate e la Polizia locale ora opereranno i propri controlli e svolgeranno la propria attività aderendo alle disposizioni del nuovo Decreto, il Dpcm che entra in vigore oggi e che è stato illustrato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ieri sera.

La scelta è maturata anche dal costante confronto avuto negli ultimi giorni con le autorità sanitarie e le associazioni dei commercianti e degli esercenti, in ultimo ascoltate dall’Assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli nel tardo pomeriggio di ieri.

"La situazione attuale merita, in ogni caso, la più grande attenzione alle regole consuete di contrasto al contagio e un grande senso di responsabilità da parte di tutti noi. L'Amministrazione comunale - conclude la nota - si riserva di monitorare i dati dell'Asl, per poter tempestivamente intervenire ove la curva dovesse tornare a diventare critica".

