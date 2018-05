Davide, in coma da 32 mesi, spera ancora segnali di ripresa in una clinica messicana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Viene dal Messico la nuova speranza per Davide De Maglie, il giovane manduriano in coma vegetativo da due anni e otto mesi per un incidente con la moto.Nella clinica universitaria Nuevo Leòn di Monterrey, il venticinquenne si è sottoposto ad una terapia sperimentale con le staminali.I ricercatori della ematologia clinica gli hanno inoculato nella colonna vertebrale 6,3 milioni di cellule nucleate prelevate dal suo stesso midollo osseo con una vitalità dell’89,8 percento.A darne notizia è la famiglia di Davide che dal giorno di quella tragedia non si è mai rassegnata lottando contro il destino ma anche contro le burocrazie e la medicina ufficiale italiana che per certe patologie non offre grosse speranze di ripresa.«Con vero piacere – fa sapere Carmine, il padre del ragazzo - comunico agli amici di Davide che andare a Monterrey, in Messico, è stato positivo per l’infusione delle staminali ben riuscita per cui stiamo riscontrando dei buoni esiti a livello di elasticità muscolare e mandibolare ma anche di gesti mimici facciali di movimenti del busto e delle braccia che prima il nostro Davide non aveva».Di ritorno dal Paese latino americano, in pochi giorni la famiglia De Maglie ha notato dei piccoli ma significativi miglioramenti riscontrati anche dalle fisioterapiste che da sempre si occupano della mobilità dell’ex militare in coma.