Dati Arpa ok, arriva il via libera del sindaco: riaprono le scuole dei Tamburi

Impegno mantenuto: le scuole chiuse nel quartiere Tamburi per il rischio inquinamento riapriranno regolarmente. Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, preso atto delle comunicazioni di fine lavori eseguiti presso le collinette ecologiche da Ilva SpA in AS e delle conseguenti valutazioni scientifiche di Arpa Puglia e Asl Taranto, ha disposto la revoca immediata delle Ordinanze n. 9 e 10 del 2019. Questo significa che presso i plessi “Vico” e “Deledda” l’attività didattica per il nuovo anno scolastico avrà inizio regolare, secondo il calendario regionale.