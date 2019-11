Da anni maltrattava e picchiava la compagna: arrestato

Sembra non ci sia proprio modo di invertire la tendenza, le donne continuano a subire violenza da parte degli uomini, spesso mariti o compagni. L'ultimo caso ha portato all'arresto di un 37enne grottagliese che da anni picchiava e maltrattava la sua donna. La Squadra Volante ha tratto in arresto per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia appunto un 37enne, originario di Grottaglie, al culmine di una violenta lite in famiglia nella casa dei due in via Buffoluto. In un primo momento, i poliziotti hanno avuto difficoltà nell’individuare l’appartamento oggetto di segnalazione per la pressoché assenza d’indicazioni, fin quando, dopo qualche istante, la loro attenzione è stata attirata da una donna visibilmente agitata, che affacciata ad un balcone ha lanciato loro le chiavi dell’appartamento, esortandoli ad entrare in casa il prima possibile. All’interno dell’appartamento, completamente messo a soqquadro con numerosi pezzi di vetro e suppellettili disseminati sul pavimento, i poliziotti hanno diviso la coppia che stava ancora litigando. Dopo averli separati e portati in stanze diverse, la donna, in preda ad un momento di sconforto, piangendo, ha raccontato le continue minacce e maltrattamenti soprattutto subiti dal suo compagno già da qualche anno.

Dal suo racconto i poliziotti hanno accertato i continui e numerosi episodi di violenza e di maltrattamenti mai denunciati per paura di ulteriori ritorsioni da parte del compagno. Numerosi anche gli episodi di lesioni fisiche, anche importanti, subiti e mai denunciati per paura, tanto da non ricorrere alle cure mediche. Dopo quanto emerso il compagno violento è stato condotto negli Uffici della Questura e dopo le formalità di rito tratto in arresto.

Ultimo aggiornamento: 13:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA