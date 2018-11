Taranto, domani l'addio a Simona morta sotto le macerie del palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taranto si prapara a dare l’ultino saluto a Simona Carpignano, la 30enne morta nel crollo di un edificio a Marsiglia. I funerali si svolgeranno domani alle 16, in forma strettamente privata.Per l’occasione il sindaco Rinaldo Melucci ha proclamato il lutto cittadino «in segno - è detto in una nota - di sentito e profondo cordoglio». Il primo cittadino si fa «interprete - si aggiunge - dei sentimenti di profonda partecipazione della comunità tarantina alla tragedia che ha colpito la famiglia». Simona Carpignano viveva in Francia per continuare gli studi e trovare un lavoro stabile. Si era trasferita a Marsiglia circa sei mesi fa, dopo un periodo trascorso a Parigi, e viveva al terzo piano di uno degli edifici crollati. La famiglia nei giorni scorsi, annunciando che la salma sarebbe stata cremata, ha espresso il desiderio affinché la funzione in ricordo di Simona si svolga in modo strettamente privata; ciò rappresenta - è stato precisato - «il modo di essere di Simona, sempre pronta a spendersi per gli altri mantenendo un profilo basso».