Crolla il soffitto degli uffici: paura in municipio

Alcuni pannelli di un controsoffitto si sono staccati all'improvviso ieri pomeriggio nel municipio di Pulsano, in provincia di Taranto. L'incidente fortunatamente non ha provocato feriti. Gli uffici della casa comunale sono stati subito sgomberati e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. La zona è stata subito transennata e sono state effettuati i controlli per verificare la staticità della struttura. La notizia del cedimento è stata data dallo stesso sindaco di Pulsano Pietro D'Alfonso dal suo profilo social.

Il sindaco

"Ieri pomeriggio, intorno alle ore 14:20 - ha spiegato il primo cittadino - si è verificato il distacco della controsoffittatura dell’androne esterno dell’ingresso principale, lato ovest, della casa comunale, oggetto dei recenti lavori di efficientemento energetico.

Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o a cose. Appena notiziato dell’accaduto ho provveduto a convocare il responsabile dell’ufficio tecnico, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice delle opere, oltre a richiedere l’urgente intervento dei Vigili del Fuoco, per verificare lo stato dei luoghi e comprendere le cause dell’evento. Nel frattempo, ho immediatamente fatto sgomberare l’ufficio elettorale ed i suoi dipendenti spostandoli presso l’ala ove è ubicato il Comando della Polizia Locale per proseguire il lavoro di supporto ai seggi per le operazioni di voto oggi in corso. Coloro che sono intervenuti a vario titolo hanno posto in sicurezza l’area interessata dall’evento e, successivamente, si è provveduto a rimuovere il materiale di risulta".

Il provvedimento

"All’esito di tutte le predette operazioni - ha aggiunto il primo cittadino - ho provveduto ad emettere l’ordinanza sindacale con cui ho disposto la chiusura di tutti gli uffici comunali, ad eccetto dei settori della Polizia Locale e dei Servizi Sociali, per la giornata di oggi, al fine di garantire l’incolumità pubblica di cittadini, dipendenti ed amministratori. Ho altresì inviato, a mezzo posta elettronica certificata, una urgente comunicazione al direttore dei lavori, alla ditta appaltatrice ed al responsabile dell’ufficio tecnico affinché nelle prime ore della mattinata di domani proseguano con gli ulteriori necessari accertamenti e controlli su tutta la struttura comunale per verificare se vi siano ancora eventuali pericoli di qualsiasi specie. Farò, infine, in modo che l’ente venga tutelato in tutte le opportune sedi competenti e rimanga indenne da ogni conseguenza derivante da quanto oggi accaduto".