Da Taranto, al 3 giugno scorso, in questa prima parte del 2024 sono transitati circa 16mila passeggeri delle crociere ed è con questo dato numerico che il porto avvia domenica la vera partenza della stagione con l’attracco per la prima volta della Costa Fascinosa del gruppo Costa Crociere, al suo secondo anno di attività. Trattandosi una nuova nave, ci sarà la cerimonia di saluto a bordo.

APPROFONDIMENTI BARI Il nuovo terminal nel 2025: «Sarà una piazza sull’acqua». Crociere, già numeri record. Il progetto LA NAVE Dodici ponti, 300 suite e lusso ovunque: in Puglia la nave da crociera Seabourn Encore IL TURISMO Crociere, vento in poppa: altre compagnie studiano la tappa in riva allo Ionio

L’anno scorso, a fine giugno, i dati dell’Autorità portuale evidenziavano un consuntivo 32.319 passeggeri mentre nel primo semestre 2021 ne erano stati registrati 31.324. Vanno però chiariti due aspetti: il primo è che questi ultimi dati si riferiscono al semestre pieno mentre i 16mila sono sostanzialmente riferiti ai primi cinque mesi del 2024; il secondo è che a Taranto la stagione decolla con i grandi gruppi e sinora, eccetto un paio di navi Tui, sono arrivate unità medio-piccole, alcune delle quali di nicchia. Cioè meno passeggeri a bordo ma con capacità di spesa più elevata.

«La nostra stagione è partita il 17 aprile, ma considerato che sinora abbiamo avuto navi lusso, tendenzialmente più piccole, i numeri grossi li facciamo con Mein Schiff e Costa - dichiara a Quotidiano Raffaella Del Prete, general manager di Global Ports Holding, che si occupa dell’assistenza a terra dei passeggeri -. Nel mercato delle crociere c’è competizione ed è chiaro che se uno vuole tenersi i clienti o acquisirne di nuovi, deve offrire un certo servizio ed avere navi all’altezza. La stagione 2024? Sta andando bene. Chiaramente noi vorremmo più navi di quelle che abbiamo, però va bene. La prossima settimana sono a Tarragona per spingere ancora un po’ la stagione. Importante è che siano navi grandi. Più navi sarebbe meglio, perché più ce ne sono, meglio ammortizziamo i costi, visti gli investimenti che facciamo. Anche quest’anno, come nel 2023, c’è l’imbarco di Costa da Taranto. Questo vuol dire alberghi e b&b pieni per tre giorni: quello che precede la partenza, il giorno della crociera e quello dell’arrivo».

Come l’anno scorso, quindi, Costa Crociere comincia da giugno. La possibilità di iniziare prima e finire dopo, così come di aggiungere delle navi, è stata anche chiesta alla compagnia, ma i calendari si fanno due anni prima e quindi margini per ora non ce ne sono. «A parte i calendari già fatti - osserva Del Prete -, la situazione geopolitica non è che stia aiutando. Il loro itinerario, inoltre, è molto legato alla Grecia. Questa nave viene infatti da Catania, tocca Taranto e poi va in Grecia. Evidentemente, anticipare l’avvio del programma non girava per la loro pianificazione, ma noi abbiamo comunque dato ampia disponibilità. Le previsioni sono buone - aggiunge Del Prete -. Dopo la pandemia, le crociere continuano a crescere. Nel 2023, nei mesi di punta di luglio e agosto, le navi hanno avuto un riempimento del 100 per 100. Quest’anno tutto lascia pensare che i numeri verranno confermati. Ovviamente noi speriamo nella possibilità che Taranto migliori i dati. Non va comunque sottovalutato l’impatto della situazione geopolitica. Siamo nel Mediterraneo e magari ci sono persone che potrebbero impressionarsi».

Per Costa si prevedono circa 1.500 passeggeri imbarcati a Taranto e altrettanti sbarcati. «Ma stavolta non ci saranno sbarchi perché è la prima volta della nave e quindi solo imbarchi, più 3.000-3.400 di transito - evidenzia Del Prete -. Costa cuba sempre intorno alle 5.000 persone. Oltre che da Taranto, Costa imbarca da Catania, altro scalo che gestisce Global Ports Holding, e c’è anche Valletta, dove però imbarcano poco. Circa 300 persone. I maggiori imbarchi avvengono da Taranto e Catania. Costa Fascinosa è una nave di buon livello. Il menù è stato preparato da chef stellati tra cui Bruno Barbieri».

Capitolo accoglienza, visto che Costa quest’anno scalerà Taranto sempre di domenica e c’è qualche timore sulla risposta della città a livello di negozi e locali pubblici.

«Ho incontrato Confcommercio e so che anche altri si sono mossi - dice Del Prete -. L’anno scorso la nave è arrivata di sabato e se si voleva prendere, per esempio, un b&b o un albergo, era tutto prenotato, considerato che alcuni viaggiatori arrivano il giorno prima e altri si fermano in città qualche giorno. Vista quindi l’esperienza del 2023, con la gente in giro, dovrebbe andar bene. Il punto è se si crea un circolo virtuoso oppure no. Se i croceristi trovano aperto, si fermano in città. Se trovano chiuso, arriva poi un giudizio negativo. La nave dovrebbe ormeggiare alle 9 e ripartire alle 19. Alle 10 i passeggeri sono già a terra».

Global Ports Holding ha confermato lo stesso personale dell’anno scorso: una ventina in tutto, di cui 13-14 a chiamata, suscettibili però di incremento se Costa Crociere dovesse aver bisogno di servizi ulteriori. Sarà attiva nuovamente la tensostruttura. È stata allestita e l’ha montata per la stagione l’Autorità portuale, mentre l’anno scorso provvide Global Ports Holding. Per Costa sono attivi 15-16 desk per i check in, più 200 sedie per l’accoglienza. Ancora nessuna decisione, infine, circa la costruzione di una struttura stabile - una stazione marittima - o la riconversione del centro Falanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA