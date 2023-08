Il porto di Taranto si rianima di traffici. Dopo i negativi primi cinque mesi del 2023, la svolta col segno più prende corpo a giugno, con +50,2% complessivo sullo stesso mese del 2022, e si rafforza a luglio (i cui dati sono stati diffusi ieri) con un altro +12,4% rispetto ad un anno fa. Certo, quella di luglio è stata una crescita inferiore rispetto a quella di giugno, ma, al di là delle dinamiche specifiche dei singoli traffici ed operatori, l’elemento importante è aver comunque registrato numeri positivi.

D’altra parte, va osservato che proprio il dato di giugno ha permesso di circoscrivere l’impatto negativo del primo semestre dell’anno ad un -8,2%. Diversamente, se anche giugno fosse stato pesante come i mesi che lo hanno preceduto, si sarebbe probabilmente registrato un calo a due cifre.

I numeri

Nel 12,4% in più del mese scorso, spiccano l’incremento del 10,2% del totale rinfuse per l’industria siderurgica e petrolifera, con le liquide (per Eni) che trainano l’aumento generale col 33,6 mentre più modesto è il balzo in avanti delle solide (per l’ex Ilva) con l’1,5%. Bene anche le merci in container, +48,6%, le merci varie, +22,7, per un totale merci varie pari a +23,4. Complessivamente il movimento delle merci è passato da 196.631 tonnellate di un anno fa a 242.644 del mese scorso. Ma è andato bene anche il traffico dei teu, l’unità di misura dei container, con più 311,9%. In numeri assoluti ciò vuol dire che si è passati da 586 teu a 2.414.

Il terminal Yilport ha imboccato la strada della risalita dei volumi o è solo un fatto episodico, congiunturale? Lo si capirà da questo mese e dai prossimi. Crescita a doppia cifra per i passeggeri delle crociere: dai 18.349 di un anno fa ai 33.811 del mese scorso, +84%, segno che sta pagando bene la scelta di Costa Crociere di aver individuato Taranto come home port dando la possibilità ai propri clienti di cominciare e finire il viaggio da qui.

Nello specifico dei numeri, si osserva che gli sbarchi, col 22,5%, sono andati meglio degli imbarchi, che registrano invece una flessione del 2,2, con le liquide che calano del 6,2 e le solide si dimezzano rispetto ad un anno fa, -55,9.

Negli imbarchi, un boom si è avuto nei teu dei container, da 161 a 1.847. In aumento sì, ma non così rilevante, gli sbarchi dei teu, passati da 425 a 567. Sempre negli sbarchi svettano le rinfuse liquide, +174,4, assai più contenuto l’aumento delle solide, +8,4. A luglio si è ripreso anche il traffico delle navi con +12,8, da 148 a 167 unità.

Del primo semestre si è detto. Il calo è stato dell’8,2, col totale merci varie in regresso del 15.5%, quelle in container del 58,4, il totale rinfuse del 6, ma il globale containers, i teu, è cresciuto, rispetto al primo semestre 2022, del 5,4 mentre i passeggeri delle crociere del 3, da 31.314 a 32.319.

Calo, infine, del 2,8% del traffico navi. I tanti segni meno dei primi cinque mesi del 2023 hanno inciso parecchio. A maggio, infatti, il decremento sullo stesso mese del 2022 è stato del 3,6%. Più rilevante, invece, quello accusato ad aprile, -36,1, e a marzo, -23,7. E l’anno non era cominciato bene, visto che, sempre sul 2022, a gennaio c’è stato -4,1 e a febbraio -7,1.

Il traffico

Nel dettaglio, a maggio si è passati come volume generale da 1.413.178 milioni di tonnellate del 2022 a 1.362.046 del 2023, ad aprile da 1.698.717 a 1.085.371 milioni, aprile, a marzo da 1.446.930 a 1.104.521 milioni. Mentre a febbraio scorso da 1.116.156 (2022) a 1.037.010 (2023) e a gennaio da 1.034.801 a 992.479.

Nuovi traffici, rilancio delle infrastrutture, potenziamento dell’offerta delle crociere e avanzamento dei piani del terminal del gruppo turco Yilport sono gli impegni principali segnati sull’agenda dell’Autorità portuale del Mar Ionio. E anche da Acciaierie d’Italia ci si attende un maggior contributo di traffico rispetto a quello sinora dato. Nelle scorse settimane l’ex Ilva ha rischiato l’avvio della procedura di decadenza delle concessioni degli sporgenti perché, malgrado sia stata sollecitata, ha atteso l’ultimo giorno della diffida per inviare all’Authority il piano previsionale 2023. Infine, nei giorni scorsi è stata firmata da parte del direttore dei lavori la consegna anticipata a Fincosit-De Nul per le prove della vasca di colmata.

Le due società ora hanno 93 giorni di tempo dal 4 agosto. Fincosit e De Nul sono seconde in graduatoria e il contratto col precedente appaltatore è stato risolto. Le prove servono a verificare la tenuta della vasca che dovrà accogliere 2,3 milioni di metri cubi di sedimenti marini provenienti dal dragaggio (da fare) dello specchio di mare antistante il molo polisettoriale dove è il terminal container di Yilport. Dragaggio per portare i fondali ad una profondità di 16,50 metri, anch’esso affidato alle due società.