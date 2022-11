Crociere a Taranto, gran finale: 110mila turisti

Festa di commiato, al porto di Taranto, per Msc che con la sua nave Splendida ha toccato per l'ultima volta lo scalo jonico. Dall'anno prossimo sarà Costa crociere a far tappa a Taranto.

Il bilancio

Si chiude una stagione estremamente positiva per il turismo crocieristico nel capoluogo jonico. Da aprile a novembre sono stati 110mila i turisti sbarcati, con nove compagnie diverse e 54 approdi. Un bilancio gratificante, impreziosito dalle parole di Antonio Sammartano, di Marsala, comandante della Splendida: «Qui è andata a gonfie vele - dice . Siamo stati davvero contenti di Taranto e speriamo di ritornarci presto. La maggior parte dei croceristi erano entusiasti delle attrazioni turistiche che offre l’area di Taranto, vicina a Matera e ad Alberobello. Ma anche una sola passeggiata a piedi qui in città, per loro è stata bella. Sono tornati a bordo ricchi di energia, con questo vigore che da la città. Come accoglienza Taranto non è seconda nessuna».

Parole che inducono il vicesindaco Fabrizio Manzulli a dire: «Stiamo già lavorando sulla prossima stagione turistica in sinergia con l’Autorità portuale e Taranto Cruise Port. Stiamo lavorando anche su altre compagnie e altri progetti importanti per la città. Abbiamo avuto un ottimo risultato ma possiamo crescere ancora tanto. Ci mancano alcune infrastrutture attrattive per le quali puntiamo ad intercettare misure ad hoc. Inoltre, sui fondi Fsc e Fse per il turismo siamo in attesa dei bandi e questo ci consentirà di migliorare anche i discorsi di viabilità e mobilità. Vogliamo creare un Museo della Devozione nella Città vecchia e un Museo del Gusto nell'area dell'Arsenale».