La crociera più lunga del mondo arriva in Puglia: ecco l'itinerario di Princess Cruises

Importante riconoscimento per il porto di Taranto quale scalo crocieristico. Taranto è stata infatti inserita come tappa della crociera intorno al mondo più lunga di sempre della compagnia Princess Cruises.

Princess Cruises, brand del gruppo Carnival Corporation una delle compagnie di navigazione leader a livello globale, ha lanciato il 6 aprile scorso l'itinerario del viaggio intorno al mondo più lungo di sempre: 116 giorni di navigazione alla scoperta di cinque continenti a bordo della magnifica Island Princess, a partire da gennaio 2025. Lo scalo jonico rappresenta l'unica meta nuova in Italia per la sensazionale world cruise.

L'itinerario

Nel ricco itinerario che si snoda tra 51 destinazioni in 26 Paesi diversi lo scalo ionico compare, insieme a Bar in Montenegro, quale novità assoluta per i passeggeri della compagnia statunitense. Un viaggio che unisce sapientemente in un unico programma i marquee ports, vale a dire i porti più noti a livello mondiale, e gli scali off-the-beaten-path, cioè le mete fuori dagli itinerari più battuti.

E Taranto si inserisce perfettamente nell'itinerario con la sua proposta turistica competitiva legata al patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico di Puglia e Basilicata. L'itinerario della crociera World Cruises 2025 può essere consultato sul sito: https://bit.ly/3zSISUg. In questo modo la città-porto di Taranto si posiziona nello scenario mediterraneo come boutique port, meta di nicchia per i viaggiatori internazionali più esigenti, e, come è noto, si prepara ad accogliere quest'anno i passeggeri in imbarco e sbarco per Costa.