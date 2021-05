Crocieristi incantati dalla Città vecchia di Taranto

Imponente, ormeggiata al molo San Cataldo del porto di Taranto, la Msc Seaside si specchiava ieri per la prima volta nelle calme acque del mar Grande. La nave ammiraglia della compagnia di navigazione svizzera è comparsa in rada che erano da poco passate le 7 del mattino, in arrivo da Siracusa. A bordo circa mille passeggeri, metà dei quali, poche ore dopo, è scesa a terra per visitare la città. Era tutto pronto da giorni. Il sole caldo di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati