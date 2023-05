Aggressione al padre per avere soldi con una sbarra di metallo: arrestato un 44enne

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Crispiano, hanno arrestato un 44enne del posto, presunto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e tentata estorsione.

L’uomo armato di una sbarra di metallo avrebbe, dopo averlo minacciato richiedendo del denaro, colpito più volte l’anziano padre ferendolo. L’anziano, nonostante i colpi inferti, è riuscito ad allertare i Carabinieri, che poco dopo sono intervenuti sul posto.

Cosa è successo

Il 44enne avrebbe, cercato, poi, invano di sottrarsi al controllo, fuggendo per le vie del centro, per poi essere immediatamente dopo, raggiunto dai militari dell’Arma, che con non poca difficoltà data la resistenza posta in essere dallo stesso, lo hanno bloccato e condotto in caserma, consentendo al contempo che fossero prestate le dovute cure all’anziano, da parte del personale del 118.