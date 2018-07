Cozze inquinate e datteri raccolti illecitamente sequestro della Guardia costiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei quintali di cozze bell'e pronte per essere commercializzate. Ma con un solo difetto: erano state allevate illecitamente nel primo seno di Mar Piccolo, area inquinata di Taranto, e quindi potenzialmente molto tossiche. L e cozze sarebbero ben presto finite sulle tavole dei tarantine se non fosse intervenuta la Guardia Costiera con la sezione di Polizia marittima che ha sequestrato l'ingente quantitativo di molluschi denunciando il possessore che aveva caricato il quantitativo su un furgone. In un'altra operazione, sulla spiaggia di Porto Pirrone, è stato sequestrato un chilo di datteri illecitamente raccolti.