Forzano la saracinesca e scovano comitiva intenta a giocare a carte e bere birra: tutti multati per violazione delle misure anti-Covid

Si trovavano in un club privato in undici a consumare birre e a giocare a carte. È accaduto a Grottaglie, in provincia di Taranto. All'apparenza il circolo era chiuso ma gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, a bordo di una Volante, hanno sentito un forte vociare proveniente dall'interno e hanno approfondito il controllo. Prima hanno bussato insistentemente alla saracinesca abbassata e poi hanno deciso di aprirla. All'interno del circolo, come sospettato, i poliziotti hanno trovato il presidente del club, un 56enne, e altre 10 persone che non usavano alcuna minima misura di protezione individuale. Tre di loro sono risultati gravati da precedenti penali. Tutti gli avventori sono stati identificati e multati per la violazione delle disposizioni normative anti-Covid. Sono in corso tutte le verifiche circa la legittimità della documentazione esibita dal presidente del circolo per l'adozione di ulteriori sanzioni amministrative.

