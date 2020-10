Studente positivo all'artistico di Lecce. A Taranto altri due casi a scuola. Contagiato un bimbo di due anni

Uno studente del Liceo artistico Ciardo-Pellegrino di Lecce è risultato positivo al coronavirus. Si tratterebbe di un iscritto al primo anno che frequenta la succursale in viale De Pietro. I suoi compagni di classe e i docenti sono stati messi in quarantena.

Secondo le indicazioni rese pubbliche in serata dall'istituto, venerdì 9 e sabato 10 ottobre le lezioni si svolgeranno interamente in DAD (anche le lezioni antimeridiane). L'attività didattica in presenza riprenderà dopo la sanificazione della sede.

Test positivi a Taranto per altri due studenti e per un bimbo di due anni. E l'allarme si allarga in altre due scuole del capoluogo jonico. Tra i casi positivi è stato individuato uno studente dell'istituto "Archimede" di Taranto. Il ragazzo, ora asintomatico, è stato sottoposto a controlli tramite triage del medico di famiglia e tampone eseguito dagli Usca.

Puglia, nuovo picco di positivi: 248 (175 solo a Bari). Un decesso a Taranto: l'11° ospite della Rsa. Sotto osservazione le scuole

Positivo anche un alunno della scuola Lorenzini-Don Bosco, anche lui asintomatico, contagiato dalla mamma la cui positività al coronavirus era già emersa. Tra i casi emersi anche quello del bimbo di due anni che frequenta una scuola dell'infanzia di Taranto. Il suo test è riconducibile a quelli scattati dopo il caso individuato nella scuola Maria Pia. In totale sui 148 tamponi effettuati nella giornata di ieri, sono emersi una ventina di nuovi contagi.

