Controlli anti-covid in centro e nelle zone balneari: la ricetta del Prefetto per weekend e 2 giugno

Rimodulare i servizi di controllo sul territorio in particolare nel fine settimana e in previsione del 2 giugno. Il prefetto di Taranto , Demetrio Martino, ha presieduto una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione anche del Capo servizio operativo della Capitaneria di Porto e del Comandante del contingente militare dell'operazione "Strade sicure", per affrontare, tra gli altri, il tema della rimodulazione deiservizi di ordine pubblico sul territorio in relazione all'attuale fase di gestione dell'emergenza Covid-19 . Specificiapprofondimenti hanno riguardato il rischio di assembramenti legati alla movida serale e all'afflusso di bagnanti nelle località del litorale ionico.«A seguito dell'analisi congiunta - spiega la Prefettura - si è convenuto sulla opportunità di rimodulare il dispositivo di controllo territoriale, assicurando flessibilità ed elevata capacità di intervento operativo, che sarà attivo già nei prossimi giorni ed in particolare nel weekend che condurrà alla festività del 2 giugno ». Oltre alla vigilanza «su tutto il territorio in ottica preventiva e di responsabilizzazione - si aggiunge - della comunità sull'importanza di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale, sarà applicato un dispositivo di controllo rafforzato sia nelle zone balneari, nella fascia oraria diurna, e con la collaborazione di personale della Capitaneria di Porto, che nelle aree maggiormente interessate dalla movida, nelle ore serali, al fine di assicurare il rispetto delle misure anti covid».