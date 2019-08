Costretta dal marito a fare sesso, lo denuncia e lo fa arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non accettava quel no e così aveva fatto ricorso alle minacce, anche coin armi, pur di ottenere soddisfazione a letto dalla moglie. Lei lo ha denunciato e fatto arrestare. I carabinieri di San Marzano di San Giuseppe, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un 59enne pregiudicato del luogo perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale in danno del coniuge. A seguito di una circostanziata denuncia presentata dalla vittima e dall’attività di riscontro da parte dei militari sono emersi gravi indizi di colpevolezza che hanno indotto l'autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo, il quale, con reiterate violenze fisiche e minacce, aveva maltrattato la moglie, anche mediante l’uso di armi, costringendola ad avere rapporti sessuali non consenzienti. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato.