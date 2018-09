Omicidio Scazzi, la Corte Europea dice sì al ricorso di Cosima e Sabrina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha notificato l’ammissibilità del ricorso contro la condanna definitiva all’ergastolo nei confronti di Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano per l’uccisione di Sarah Scazzi, la quindicenne di Avetrana strangolata il 26 agosto del 2010 e gettata in un pozzo dove fu trovata 42 giorni dopo. Non si è trattato di un anticipato giudizio ma è pur sempre un importante passaggio che dà speranza alle due detenute e ai loro avvocati, Franco Coppi di Roma e Nicola Marseglia del foro di Taranto. L’ammissibilità del ricorso certifica l’avvenuta correttezza delle rigide procedure da rispettare e la concretezza dei motivi stessi del ricorso senza per il momento entrare nel merito dello stesso.I tempi per la trattazione non sono brevi. La Corte dovrà ora decidere se affidare il caso alla Grande Camera formata dal presidente della Corte, dai vicepresidenti e da altri quattordici giudici per un totale di diciassette membri ed esamina i casi particolarmente complessi, oppure ad una delle cinque sezioni.