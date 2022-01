Italia Viva sbanda su Melucci: «Non lo sosteniamo». Poi la smentita: «Falso, siamo con lui»

Si è rischiato il cortocircuito in Italia Viva in merito alle prossime elezioni amministrative al Comune di Taranto. Il caso è esploso dopo l’annuncio del segretario cittadino del Psi Paolo Castronovi che sabato scorso in un comunicato stampa ha affermato che «i gruppi dirigenti di Taranto del Partito socialista italiano e di Italia Viva hanno avviato un percorso condiviso e partecipato per unire le forze riformiste e progressiste del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati