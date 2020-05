Troppi accessi al pronto soccorso. La Asl: «Arrivi solo indispensabili. Collaborate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppi avvessi al pronto soccorso nello scorso fine settimana e il management dell'Asl chiede maggiore collaborazione.«Nell'ultimo fine settimana si è registrato un aumento degli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, molti dei quali sarebbero stati risolvibili anche contattando il servizio di continuità assistenziale e il proprio medico curante», si legge in una bota a firma del direttore generale dell'Asl di Taranto Stefano Rossi. «I tarantini sono stati bravissimi finora, abbiamo tenuto basso il numero dei contagi da Coronavirus ma ora è importante continuare a rispettare le regole, evitare di recarsi al pronto soccorso se non strettamente necessario, consultare prima il medico di base o la guardia medica».Secondo Rossi, «il rischio, derivabile dalla difficoltà di far osservare il distanziamento sociale se dovessero aumentare le presenze al pronto soccorso, potrebbe diventare insostenibile». «Le conseguenze negative per l'utenza si possono evitare - evidenzia - continuando ad osservare rigorosamente le regole, come verificatosi nelle settimane precedenti».«La disponibilità è massima degli operatori sanitari ad accogliere l'utenza in qualunque circostanza - aggiunge Gemma Bellavita, direttore della struttura del Pronto Soccorso del SS. Annunziata, ha evidenziato , ma invito fermamente i cittadini a mantenere le distanze dal pronto soccorso e accedervi solo in caso di estrema necessità». Se si registrano «più accessi - conclude - la difficoltà nasce soprattutto dall'obbligo di mantenere il distanziamento sociale: i percorsi definiti sono più lunghi e complessi, con un aumento dei tempi di gestione deipazienti stessi».