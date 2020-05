Coronavirus e Fase2, i tarantini si confermano virtuosi

I luoghi comuni e magari anche i pregiudizi s'infrangono miseramente sul comportamento dei tarantini che, nei fatti, stanno dimostrando una capacità, forse inaspettata, di rispettare le restrizioni legate al Covid 19.

Le città del Sud, Taranto compresa, vengono annoverate spesso nelle più svariate liste nere ma stavolta, proprio dallo ionio giunge una lezione su cui riflettere. Il famigerato liberi tutti che si temeva a partire dal 4 maggio qui non si è assolutamente visto.



Le vie del centro sono ancora semi deserte, perfettamente in linea con la triste immagine delle tante serrande abbassate. Anche nelle periferie dove, per diverse ragioni, ci si attendeva tanta gente in strada, in realtà c'è invece ancora molta prudenza.

Lo stesso scenario si registra anche in provincia dove nessun sindaco si è visto costretto a richiamare i cittadini al rispetto delle misure di sicurezza. D'altra parte, come tutti sanno, Taranto fa scuola anche per il bassissimo numero di contagi, ferma restando però la polemica in corso sui tamponi. Forse è vero che ne sono stati fatti pochi, ma appare anche evidente che i ricoveri all'ospedale Covid Moscati di Taranto sono stati veramente limitati.

I numeri reali potrebbero non corrispondere esattamente a quelli registrati nelle tabelle sanitarie ma, di fatto, è innegabile che la città abbia risposto bene all'emergenza sanitaria. Eppure, la presenza di grandi industrie che non si sono mai fermate, come l'Eni ed ArcelorMittal, ha obbligato tanti lavoratori a spostarsi sia dalla città che dalla provincia.

Un fattore questo che, all'inizio della pandemia, aveva fatto ipotizzare il rischio di maggiori contagi. Invece, evidentemente, proprio l'applicazione ferrea e tempestiva del distanziamento sociale, così come l'uso di protezioni adeguate ha permesso che Taranto scrivesse tutta un'altra storia.



Una pagina positiva, quasi un unicum anche a livello nazionale. Basti pensare come in molti paesi della provincia si registri ancora oggi l'assoluta assenza di contagi. Sono piccole realtà dove è stato possibile monitorare con particolare attenzione sia la prima fase che la seconda. Parliamo di Maruggio, Roccaforzata, Fragagnano e Faggiano che, ad oggi, vantano un record davvero invidiabile.

I costanti e per certi aspetti pressanti appelli, con tutti i mezzi possibili ma soprattutto via social, hanno probabilmente, avuto il loro peso sia a Taranto che in provincia. I sindaci, a partire da quello di Taranto Rinaldo Melucci, non si sono risparmiati e con dirette facebook, ma anche con messaggi whatsapp inviati in broadcast a migliaia di cittadini hanno fatto sentire la loro voce e presenza. D'altro canto, è apparsa anche chiaramente la volontà dei tarantini di attenersi alle indicazioni per proteggere loro stessi e gli altri. Certo non sono mancate eccezioni in negativo, anche deprecabili, come il barbecue di gruppo in strada dei giorni scorsi, ma le regole stanno tenendo.



Lo stesso prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha ricordato come nella fase 1 su 2500 controlli, siano state elevate solo 51 sanzioni. Questa tendenza e, probabilmente, il timore di vanificare tutti gli sforzi fatti nei mesi scorsi, prosegue ancora, nonostante le restrizioni siano meno rigide. Anche sulla costa, non c'è stato alcun tipo di assalto.

Le spiagge sono vuote, silenziose, come se la primavera fosse ancora lontana.

L'estate appare poi, una chimera. Molti locali naturalmente, sono ancora chiusi ma l'impossibilità di raggiungere il mare, se non per attività di pesca e la manutenzione delle seconde case consentita solo ad una persona per volta, ha fatto evidentemente desistere i tarantini. D'altra parte, la passeggiata è permessa solo ai residenti e questa limitazione ovviamente, riduce notevolmente le presenze sulla litoranea. In definitiva, la panoramica sull'avvio della fase 2 nel Tarantino restituisce l'immagine di un atteggiamento ancora molto cauto da parte di tanti. La sensazione è che il ritorno alla normalità sia ancora sospeso e per molti legato a ciò che avverrà nelle prossime settimane. © RIPRODUZIONE RISERVATA