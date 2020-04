Asl: «Il San Marco di Grottaglie accoglierà i pazienti delle Rsa»

I pazienti delle Rsa, residenze socio assistenziali, saranno ricoverati nell'ospedale San Marco di Grottaglie. Il blocco degli accessi nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) stabilito dalla Regione Puglia, consentirà all'ospedale San Marco di accogliere pazienti con disabilità e pluripatologie croniche non gestibili a domicilio.



Ad annunciarlo è la Asl di Taranto: «Attualmente sono ricoverati anche due extracomunitari con patologie croniche disabilitanti, in attesa di una individuazione, da parte dei servizi sociali, di una collocazione definitiva», si legge in una nota.

Il presidio «San Marco» sta «fornendo - osserva l'Azienda sanitaria locale - un supporto valido alla gestione dell'emergenza Covid-19, consentendo di gestire le patologie internistiche ordinarie. Nel reparto di lungodegenza sono disponibili 28 posti letto con utilizzo al 100%. Il 90% dei posti sono occupati da pazienti provenienti dal reparto di Medicina dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto». Inoltre, nello stesso reparto sono accolti pazienti dai reparti di Rianimazione e di Malattie Infettive dell'ospedale Moscati allo scopo di liberare posti letto in quest'ultimo presidio, destinandoli all'urgenza sanitaria in corso.



«Sempre per alleggerire la pressione sui due ospedali di Taranto - puntualizza l'Asl - la lungodegenza riceve anche pazienti provenienti dalla Neurochirurgia, pazienti ortopedici con divieto di carico, pazienti provenienti dalla Cardiologia che necessitano ancora di continuità assistenziale, pazienti dalla Chirurgia con complicanze internistiche». Nel reparto di Medicina sono disponibili 21 posti letto per i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso del SS. Annunziata e, con trasferimento diretto, dal reparto di Medicina di Taranto. Attualmente, vengono ricoverati nel reparto anche pazienti dalle strutture Covid il cui tampone è risultato negativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA