Coronavirus, primo caso in Puglia: è un uomo della provincia di Taranto

Ultimo aggiornamento: 21:33

TARANTO - Il primo caso di coronavirus è stato registrato oggi in Puglia. Si tratta di un ragazzo di 33 anni di Torricella, in provincia di Taranto, a quanto si apprende era stato a Codogno A darne notizia ufficiale è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: «Come avevamo previsto abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus».«Il test - prosegue Emiliano - verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. Il paziente è isolato sin da ieri al reparto infettivi dell’Ospedale Moscati di Taranto in stanza a pressione negativa, è stato prelevato dal domicilio nel quale viveva a suo dire da solo, in ambulanza del 118 dedicata, da personale dotato dei necessari dispositivi di Protezione.Il decorso dell’influenza è regolare e allo stato senza complicazioni. Tutte le persone con le quali il soggetto è stato in contatto dopo il soggiorno a Codogno verranno sottoposte a tampone e poste in quarentena nelle prossime ore secondo i protocolli previsti».Anche la Puglia entra dunque a far parte delle regioni raggiunte dal coronavirus, che sinora ha registrato il suo piccolo in Lombardia e Veneto, spostandosi pian piano più a sud sullo scacchiere nazionale. Dopo la Sicilia, la Puglia è la seconda regione meridionale con un paziente positivo.