«Pericolose come i ciclomotori». La polizia stradale sequestra le bici elettriche

Sotto chiave altre tre biciclette elettriche. Sale a dodici il numero dei mezzi sequestrati dalla Polizia Stradale nel corso dei controlli a Taranto.Nel mirino bici a pedalata assistita che mettono in serio pericolo chi li conduce in particolare i minorenni, i quali, ignari delle norme che disciplinano l'uso di questi mezzi si trovano alla guida di veri e propri ciclomotori elettrici camuffati. Della classica bicicletta hanno davvero poco se non solo i pedali, per il resto hanno un motorino elettrico, un acceleratore manuale e le sembianze di un vero e proprio scooter con la comodità di andare anche in due.In presenza di tale caratteristiche devono quindi adeguarsi alla normativa di qualsiasi ciclomotore, ovvero essere immatricolati e di conseguenza targati, prevedere la copertura assicurativa, il possesso della patente di guida e l'uso del casco.Il conducente sorpreso alla guida delle bicicletta elettrica, quindi, incorre in una serie di violazioni della codice della strada come, ad esempio, la guida senza patente perché mai conseguita, la mancata copertura assicurativa, la mancata immatricolazione, per la circolazione senza targa , il mancato possesso del certificato di circolazione e guida senza casco.