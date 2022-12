Contraffazione, sequestrati oltre 48mila prodotti dalla Finanza: anche giocattoli e peluche, 6 denunce

La Guardia di finanza di Taranto, a conclusione di controlli in attività commerciali effettuati in diversi comuni della provincia, ha sequestrato oltre 48mila prodotti contraffatti, tra i quali peluche e giocattoli recanti il marchio falso di note case produttrici, nonché articoli di bigiotteria, casalinghi e per l'igiene personale e luminarie natalizie.

Si tratta di prodotti privi delle informazioni previste dal Codice del consumo: denominazione legale o merceologica del prodotto, l'identità del produttore, il Paese di origine, nonché l'eventuale presenza di sostanze in grado di arrecare danno all'uomo o all'ambiente.

Sei persone denunciate

Sono sei le persone denunciate. Le indagini sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale delle filiere, nonché al recupero a tassazione dei proventi derivanti da tali condotte illecite. Gli interventi sono stati eseguiti, in particolare, nei Comuni di Carosino, Faggiano, Leporano, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico e Statte.