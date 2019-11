Il presidente Conte in un pub del centro

Ultimo aggiornamento: 10 Novembre, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella del premier Giuseppe Conte a Taranto è stata una giornata veramente impegnativa, cominciata con l'arrivo nel primo pomeriggio all'aeroporto di Grottaglie e proseguita poi con una serie di tappe in città, ovviamente partendo proprio dallo stabilimento siderurgico.Solo intorno all'una di notte il presidente del consiglio e il suo staff hanno potuto rifocillarsi un po', fermandosi in un locale del centro, il Patties in via D'Aquino dalle parti del ponte girevole, dove il premier ha potuto gustare al volo una puccia con hamburger accompagnata da una birra artigianale.